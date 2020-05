David Donatello 2020, trionfa “Il Traditore” di Bellocchio con Pierfrancesco Favino come miglior attore: tutti i premiati. Serata tv moscia e imbarazzante (Di sabato 9 maggio 2020) Il Traditore di Marco Bellocchio trionfa ai David di Donatello 2020. Miglior film, regia, sceneggiatura, attore protagonista (Pierfrancesco Favino) e non protagonista (Luigi Lo Cascio), montaggio (Francesca Calvelli), sono il bottino prezioso del 26esimo film diretto dell’ottantenne regista di Bobbio. Il pentito di mafia Buscetta raccontato da Bellocchio mette in fila il Pinocchio di Matteo Garrone, che arriva a 5 statuette (scenografia, costumi, acconciature, trucco, effetti visivi) ma perde le grandi sfide nelle categorie più prestigiose (Benigni, per dirne una, che cede il posto al monumentale Lo Cascio). Il primo re di Matteo Rovere, rivelazione dell’ultima annata cinematografica, che si ferma a 3 (e meritava qualcosina in più); e il sottovalutatissimo Martin Eden a 1 (assegnato il premio alla sceneggiatura non originale abbiamo capito subito la brutta ... Leggi su ilfattoquotidiano ‘David Di Donatello 2020’ - Pierfrancesco Favino trionfa come Miglior Attore Protagonista e la moglie irrompe in diretta per baciarlo! Ecco tutti i vincitori della serata

David Di Donatello 2020 - Favino trionfa e la moglie irrompe in diretta

