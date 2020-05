Cortina Valanga sopra il rifugio Giussani | morto un bellunese

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 maggio 2020) A, nella zona Tofana di Rozesilunaha coinvolto diverse persone. Al lavoro il soccorso alpino. Sabato mattina l’allarme era già stato lanciato da alcuni scialpinisti per un’altrastaccatasi da Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero di Trentino Emergenza per le ricerche di eventuali dispersi. Sulla Marmolada al momento non risultano persone coinvolte. A causa dellache si è staccata stamane sulla Tofana di Rozes, a, unè deceduto sotto la neve, l’amico che era con lui invece si è salvato. L’incidente è al vaglio dei Carabinieri della stazione diche stanno ricostruendo l’accaduto. Sul posto gli uomini del soccorso alpino, intervenuti prontamente mettendo ...