Avengers: Infinity War, all’inizio doveva apparire anche Nova (Di sabato 9 maggio 2020) Nelle prime fasi dello sviluppo di Avengers: Infinity War era previsto che apparisse anche Richard Rider, alias Nova. Nelle prime fasi dello sviluppo di Avengers: Infinity War era previsto che apparisse anche Richard Rider, alias Nova. Nei fumetti Rider è un adolescente newyorkese reclutato dai Nova Corps, organizzazione militare intergalattica con sede sul pianeta Xandar, e ne diventa uno dei membri di punta. L'organizzazione stessa era già stata vista nel primo lungometraggio dedicato ai Guardiani della Galassia, e inizialmente doveva apparire anche nel quarto film degli Avengers, poiché loro erano i custodi della Gemma del Potere, la prima di cui Thanos si impossessa. La sequenza in questione è stata scritta ma non girata, e nel montaggio finale lo ... Leggi su movieplayer Avengers : Infinity War - per il film Marvel era previsto un inizio diverso

Avengers : Infinity War - "Taika Waititi ha scritto una delle battute del film" - svelano gli sceneggiatori

