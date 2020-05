Altro che fase 2 | italiani in fila al banco dei pegni Boom di richieste di prestiti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – La crisi economica scatenata dall’emergenza coronavirus impoverisce sempre più le famiglie italiane. E in tanti sono costretti a rivolgersi aldei. Anche perché dal governo giallofucsia in moltissimi casi non è ancora arrivato neanche un euro. E se il premier Conte si scusa per i ritardi nell’erogazione dei fondi ai cittadini e alle imprese (l’ex “decreto aprile” slitta di continuo perché la maggioranza è spaccata sulle misure economiche), ottenere un prestito in banca di questi tempi è una “mission impossible”. Ecco quindi che salgono del 30% ledi credito aldei. E’ l’effetto serrata generale imposta dal governo Conte per contenere i contagi. In tutta Italia, i cittadini fanno lunghe file per impegnare gioielli di famiglia, oro e beni di ...