Sci Alpino, Federica Brignone: “Proverò a rivincere la Coppa del Mondo, sono ancora più motivata” (Di giovedì 7 maggio 2020) Federica Brignone è stata l’assoluta protagonista dell’ultima Coppa del Mondo di sci Alpino. La valdostana è stata capace di imporsi al cospetto di avversarie fortissime. Nonostante un calendario stravolto per quanto concerne le ultime gare a causa dell’emergenza Covid-19, la sciatrice azzurra ha conquistato meritatamente la sua prima Sfera di Cristallo. Nonostante la situazione il focus degli atleti del circo bianco è già sulla prossima stagione. Federica Brignone dovrà difendere la Sfera di Cristallo dall’assalto di avversarie di altissimo livello, Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova su tutte. L’azzurra potrà contare su una grande consapevolezza nei propri mezzi, oltre che su una tecnica a dir poco sopraffina che abbinata alla polivalenza che ha conquistato con il grande lavoro svolto negli ultimi anni ... Leggi su oasport Sci alpino - Dominik Paris : “Il recupero procede bene - spero di tornare a fine novembre in Nord America”

