Il sogno infranto della realtà aumentata

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nell’epoca del trionfotecnologia digitale, i fallimenti fanno ancora più rumore. L’elenco, inoltre, inizia a essere lungo: a dieci anni dalla sua creazione, le applicazioni concreteblockchain (per non parlare dei bitcoin) sono ancora modeste, soprattutto per uno strumento che avrebbe dovuto cambiare il mondo. Le auto a guida autonoma – la cui comparsa era prevista proprio nel 2020 – vengono invece costantemente rimandate, e lo stesso si può dire per le macchine volanti o per i droni con passeggero. Un destino (comprensibilmente) ancora peggiore quando fantascientifici sogni vengono confusi per reali possibilità: dalla superintelligenza artificiale alla diffusione dei robot da compagnia, fino alla replica digitale del cervello umano che ci avrebbe permesso di conquistare l’immortalità. Dopo averci lasciato immaginare ...