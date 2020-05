Formula 1 - Domenica il Virtual GP di Spagna (Di giovedì 7 maggio 2020) Torna lappuntamento con la Formula 1 Virtuale: questa Domenica si corre il Virtual GP di Spagna. Come di consueto, alcuni dei piloti ufficiali del circus sfideranno altre stelle dello sport e dello spettacolo.Folta rappresentanza calcistica. Oltre ai piloti, avremo anche diversi calciatori impegnati in pista questa Domenica, a partire dall'attaccante del Manchester City, Sergio Aguero, considerato uno dei migliori della sua generazione. Largentino correrà con la Red Bull Racing, al fianco di Alexander Albon. Il team Haas schiera invece Arthur Melo della FC Barcelona, mentre ritroveremo in pista il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, che questa volta correrà con l'Alfa Romeo al fianco di Antonio Giovinazzi. Sta invece diventando presenza fissa il golfista Ian Poulter, giunto al suo terzo Virtual GP insieme alla Renault. Oltre alle stelle del calcio internazionale, ... Leggi su quattroruote Coronavirus - primi casi in Formula 1 | E domenica si corre in Australia (Di giovedì 7 maggio 2020) Torna lappuntamento con lae: questasi corre ilGP di. Come di consueto, alcuni dei piloti ufficiali del circus sfideranno altre stelle dello sport e dello spettacolo.Folta rappresentanza calcistica. Oltre ai piloti, avremo anche diversi calciatori impegnati in pista questa, a partire dall'attaccante del Manchester City, Sergio Aguero, considerato uno dei migliori della sua generazione. Largentino correrà con la Red Bull Racing, al fianco di Alexander Albon. Il team Haas schiera invece Arthur Melo della FC Barcelona, mentre ritroveremo in pista il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, che questa volta correrà con l'Alfa Romeo al fianco di Antonio Giovinazzi. Sta invece diventando presenza fissa il golfista Ian Poulter, giunto al suo terzoGP insieme alla Renault. Oltre alle stelle del calcio internazionale, ...

