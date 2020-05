Coronavirus e fase 2 | il WWF | “L’uso dell’ipoclorito di sodio per la disinfezione delle

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) “Con la2 dell’emergenzae la possibilità di svolgere attività motorie e sportive sulle nostre spiagge si pone il problema della sicurezzasuperfici. – spiegano gli esperti del Wwf – Ma alcuni rimedi potrebbero aggiungere altri problemi ambientali e per la salute a quelli che stiamo faticosamente affrontando a causa della pandemia. L’uso dell’ipoclorito diper laspiagge (così come dei parchi, dei giardini, ville, prati fino al manto stradale in città) è una pratica da evitare in quanto la sua utilità ed efficacia non sono accertate mentre sono ben evidenti i gravi impatti ambientali e sulla salute che questa sostanza può determinare. La misura, inoltre, potrebbe essere inutile perché, ad oggi, non ci sono evidenze scientifiche che attestino ...