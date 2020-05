Tlc Cfwa | Società unica della rete non sia ostacolo a concorrenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “L'ipotesi in cui ladi Open Fiber possa integrarsi con ladell'operatore ex monopolista, se non correttamente regolata, rappresenterebbe una minaccia allanel settore delle telecomzioni”. Così il PresidenteCoalizione del Fixed Wireless Access, Enrico Boccardo, in audizione davanti alla Commissione Politiche Europee del Senato sul Codice europeo delle Comzioni elettroniche che il Governo Conte dovrà recepire entro l'anno (Direttiva 2018/1972/UE). “È importante che anche gli operatori wholesale only siano soggetti alla più rigida normativa prevista per gli operatori verticalmente integrati, almeno dal momento in cui anche i primi assumano dimensioni tali da poter, di fatto, condizionare il mercato, come nel caso di Open Fiber”, ha proseguito il presidente di. Secondo Boccardo “è ...