Sondaggi politici Tra Lega e Pd solo 2% | FdI 14% Leader | Conte al 34% | Salvini 7%

fanpage : Crolla la fiducia a Matteo Salvini. Sondaggio Ipsos. - LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - infoitinterno : Sondaggi politici: in crisi la Lega di Matteo Salvini, non si ferma l’ascesa di Giorgia Meloni - castell32082033 : RT @fanpage: Crolla la fiducia a Matteo Salvini. Sondaggio Ipsos. -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

E come ogni mercoledì mattina le analisi sui sondaggi politici sono da suddividere tra i dati Ipsos per DiMartedì e Ixè per Cartabianca: partendo dalla trasmissione di Rai3, storicamente la Lega di Sa ...Pur con qualche avanti e indietro, Matteo Renzi procede nelle polemiche semi quotidiane con Giuseppe Conte e col governo. Non perde occasione per distinguersi, agganciandosi a qualsiasi pretesto. E la ...