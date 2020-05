Pomeriggio 5 | l’inviata è in diretta dal parco ma alle sue spalle un runner si abbassa i

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Imprevisto in5. Nella puntata di martedì 5 marzo è successo qualcosa che ha lasciato a bocca aperta il pubblico di Canale 5 e ha scatenato i commenti sui social. Un’inviata del programma condotto da Barbara D’Urso era in collegamento daSempione a Milano, per raccontare l’approccio degli italiani alla riapertura delle aree verdi dopo la fine del lockdown. La giornalista stava parlando delle norme di comportamento da rispettare nelle aree verdi in questa Fase 2 dell’emergenza coronavirus che consente l’attività sportiva all’aperto anche nei parchi quando all’improvvisosue spsi è visto unche – accortosi delle telecamere – ha iniziato adrsi i pantaloni, mostrando così il lato b intelevisiva. L'articolo5, l’inviata ...