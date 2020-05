Ascolti tv, dati Auditel martedì 5 maggio: 3.6 milioni per Pooh Amici per sempre (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lo speciale di Rai 1 Pooh – Amici per sempre condotto da Carlo Conti dedicato ai cinquant’anni di storia della band vince gli Ascolti di martedì 5 maggio con 3 milioni 598mila spettatori e il 14.67% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Padre Pio ha raccolto davanti al video 2 milioni 342mila spettatori con l’11.2% di share. Su Italia1 l’appuntamento con Le Iene è stato seguito da 2 milioni 267mila spettatori con l’11.56% di share, mentre su Rai3 il talk #Cartabianca è stato scelto da 1 milione 389mila spettatori con il 5.81% di share. Su Rai2 il film comico Gomorroide ha avuto 1 milione 222mila spettatori con il 4.57% di share. Su Rete4, Fuori dal coro ha fatto segnare 1 milione 141mila spettatori con il 5.63% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1 milione 737mila spettatori con il 7.1%. Ascolti tv access prime ... Leggi su tvzap.kataweb Ascolti tv - dati auditel martedì 5 maggio. Sfida tra Pooh-Amici per Sempre e Padre Pio

