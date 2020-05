STRAGE di Superga del Grande Torino | SCHIANTO dell' aereo per meteo pessimo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Sono trascorsi 71 anni dall'incidentedel 4 maggio 1949, in condizioniproibitive, quando alle ore 17:05 l'trimotore I-Elce, di ritorno da Lisbona, si schiantò contro il muraglione del terrapiano superiorea Basilica di, sulla collina torinese. La tragedia si consumò per via del maltempo, in quanto nel momentole condizionivedevano pioggia fitta e nebbia. Il tempo suera: nubi basse quasi a contatto col suolo, rovesci di pioggia, forte libeccio con raffiche, visibilità orizzontale scarsissima (40 metri). Per anni si è cercato di comprendere le esatte cause che hanno portato l'fuori rotta. A seguito di recenti indagini è emersa la possibilità che l'altimetro si fosse bloccato sui 2000 metri e quindi inducesse i piloti a credere di essere a tale quota, mentre ...