La corte costituzionale tedesca ha dichiarato legittimo il Quantitative Easing

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 5 maggio 2020) Ilmesso in atto in questi anni dalla Banca Centrale Europea – partito soprattutto dall’iniziativa dell’ex governatore Mario Draghi – è statodalladella Germania. Si trattava di una decisione molto attesa e di fortissimo impatto sui mercati finanziari internazionali. Una eventuale bocciatura di una procedura che, fino a questo momento, aveva dato ampio respiro alle economie comunitarie e che sarà ancora molto importante nella gestione della crisi economica post coronavirus, avrebbe dato il colpo definitivo ai mercati finanziari in questa fase delicatissima. LEGGI ANCHE >della Bce, come funziona, per laAttualmente, il valore delpuò essere stimato – a livello ...