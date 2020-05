Gabriella, 72 anni, insegnante di lettere in pensione (Di martedì 5 maggio 2020) Il nostro viaggio in compagnia delle Donne Future comincia da qui. Dalla storia di una nonna, una mamma, una donna divorziata che ha attraversato l’esperienza del lockdown da “vera anima femminile”, prendiamo in prestito le parole di Alessandro Cecchi Paone. La vita di Gabriella prima del Covid-19 Gabriella abita da sola in una casetta vicino a Cremona. Il 18 febbraio ha terminato la radioterapia. Dal giorno successivo, alle prime avvisaglie di quella che poi sarebbe diventata una pandemia, si è isolata. Non ha più visto i suoi tre nipoti (il più piccolo ha 4 anni). È rimasta con i suoi tre cani. E poi c’è un dopo. Ed è una scoperta Gabriella ha affrontato il lockdown con serenità. Non solo non ha ceduto a paure e solitudine (che c’erano, sempre) ma ha capito cosa voleva lasciarsi alle spalle. Ha scoperto la ... Leggi su dilei Gabriella Golia - che fine ha fatto? Eccola oggi a 61 anni [FOTO]

Che fine ha fatto la moglie di Raf? Ecco Gabriella Labate a 55 anni [FOTO]

Gabriella Carlucci - che fine ha fatto? Eccola oggi a 61 anni (Di martedì 5 maggio 2020) Il nostro viaggio in compagnia delle Donne Future comincia da qui. Dalla storia di una nonna, una mamma, una donna divorziata che ha attraversato l’esperienza del lockdown da “vera anima femminile”, prendiamo in prestito le parole di Alessandro Cecchi Paone. La vita diprima del Covid-19abita da sola in una casetta vicino a Cremona. Il 18 febbraio ha terminato la radioterapia. Dal giorno successivo, alle prime avvisaglie di quella che poi sarebbe diventata una pandemia, si è isolata. Non ha più visto i suoi tre nipoti (il più piccolo ha 4). È rimasta con i suoi tre cani. E poi c’è un dopo. Ed è una scopertaha affrontato il lockdown con serenità. Non solo non ha ceduto a paure e solitudine (che c’erano, sempre) ma ha capito cosa voleva lasciarsi alle spalle. Ha scoperto la ...

gabriella_salm : RT @JohannesBuckler: Quando entrai alla reale Scuola militare di Brienne-le-Château avevo solo 10 anni. E l’incontro col direttore non fu c… - quarantaena : tipo tre settimane fa ho riguardato hsm3 e solo allora ho capito il pattern del film: gabriella se ne va - sad song… - mariaritaspada : RT @Radio3tweet: Per Le visite guidate alle 21.50: Palazzo Maffei Casa Museo a Verona con Gabriella Belli. Un racconto di oltre 50 anni di… - Radio3tweet : Per Le visite guidate alle 21.50: Palazzo Maffei Casa Museo a Verona con Gabriella Belli. Un racconto di oltre 50 a… - imharowld : io che dopo anni mi rendo conto che Sharpay >>>>>>>> Gabriella ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriella anni Palermo, morta Gabriella De Fina, attrice del Teatès negli anni d'oro La Repubblica Vittime di un nemico invisibile

L’ULTIMO SALUTO – Franco Coloccini aveva 78 anni. Quando ha iniziato a peggiorare nella sua casa, a Macerata, sono arrivati gli operatori del 118. Hanno compreso subito che la situazione era grave e l ...

L’omaggio. 125 anni fa a Castellaneta nasceva Rodolfo Valentino

Castellaneta – Il 6 maggio 1895 nasceva a Castellaneta (TA) Rodolfo Pier Filiberto Raffaello Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino in via Commercio 34, oggi via Roma 116, da Giovanni Guglielmi, dottore ...

L’ULTIMO SALUTO – Franco Coloccini aveva 78 anni. Quando ha iniziato a peggiorare nella sua casa, a Macerata, sono arrivati gli operatori del 118. Hanno compreso subito che la situazione era grave e l ...Castellaneta – Il 6 maggio 1895 nasceva a Castellaneta (TA) Rodolfo Pier Filiberto Raffaello Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino in via Commercio 34, oggi via Roma 116, da Giovanni Guglielmi, dottore ...