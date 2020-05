Falerna. La Pro Loco dona mascherine protettive cucite a mano

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 maggio 2020) La Prodi, coordinata dal presidente Caterina Cario, prosegue nelle iniziative di solidarietà. Grazie al sostegno dei suoi volontari e del Direttivo, il sodalizio, in occasione della Pasqua, aveva fatto sentire la sua vicinanza ad alcune strutture socio-assistenziali del territorio: la R.S.A. “Ippolito Dodaro” diCentro e la Comunità alloggio per anziani “San Giovanni” di Gizzeria Lido. Qualche giorno fa, è stato il turno della residenza per anziani “Clinica Life – Villa Marida” diMarina. Il sodalizio falernese ha, così, preparato eto, che rappresentano preziosi ausili per il personale, insieme a dolciumi offerti agli ospiti della struttura. “Apparteniamo a questa comunità e comunità vuol dire condivisione, soprattutto in un ...