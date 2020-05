Stasera in tv | 5 maggio 2020 | Uomini e cobra con Kirk Douglas

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 4 maggio 2020) Martedì 5andrà in onda in prima serata alle ore 21.00 sul canale Iris il film, storico film western diretto da Joseph L. Mankiewicz nel 1970 con due icone del cinema hollywoodiano:e Henry Fonda. Martedì 5un grande classico del cinema andrà in onda in prima serata … L'articoloin tv 5conproviene da www.meteoweek.com.