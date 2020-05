Serse Cosmi | deejay e attore I film hard | l’incontinenza | il calendario | l’imitazione di

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Nato a Ponte San Giovanni (in provincia di Perugia) il 5 maggio del 1958,compie oggi 62 anni. Ex calciatore delle categorie inferiori, allenatore sanguigno. Tanti gli episodi goliardici che lo hanno visto coinvolto: in particolare, vicenda nota è quella del “baffo”, un personaggio ottantenne che con strani rituali fece salvare il Pontevecchio. Ottime le stagioni all’Arezzo con il quale sfiora la promozione in Serie B. Famosa la sua avventura a Perugia, squadra della sua città che porta sempre nel cuore. In carriera ha allenato anche Genoa, Udinese, Brescia, Livorno, Siena, Lecce, solo per citarne alcune. Nel 2014 al Trapani sfiora addirittura la promozione in Serie A, sfumata solo nella finale playoff contro il Pescara.è un allenatore di grande temperamento, che riesce a trasmettere alle sue squadre la voglia di lottare ...