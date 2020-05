L’Oms sfida gli Usa a mostrare le prove che il coronavirus sia nato nel laboratorio di

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le accuse degli Stati Uniti alla Cina, partite prima da Donald Trump e poi rafforzate da un passaggio molto controverso del segretario di Stato Mike Pompeo, sono state talmente forti da costringere l’Oms a intervenire in proposito. L’Organizzazione Mondiale della sanità, infatti, hato l’intelligence Usa aledel fatto che ilsia stato origiall’interno di undi virologia a Wuhan. Il presidente Trump aveva detto di essere sicuro della circostanza, per il fatto di aver visto delleche non era possibile, al momento, rivelare. LEGGI ANCHE > Trump dice di aver visto leche ilnga da Wuhan Oms contro Usa: mostrino ledi quello che dicono contro la Cina Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, ha affermato: «Ilè di ...