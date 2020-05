L’importanza della chiarezza del diritto: Carofiglio in cattedra al Suor Orsola (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Con parole precise. L’importanza della chiarezza nella scrittura giuridica” sarà il tema della lezione dello scrittore Gianrico Carofiglio che si svolgerà martedì 5 Maggio alle 15.30 sulla piattaforma digitale Zoom nell’ambito delle attività didattiche del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (per seguirla in diretta si potrà accedere da www.unisob.na.it/eventi). Un’attività didattica quella del Suor Orsola che da anni vede in cattedra oltre ai docenti dell’Ateneo anche i professionisti dei diversi settori del mondo del lavoro a cui da subito si apre l’insegnamento teorico. Una buona pratica che è rimasta intatta anche con il nuovo piano di didattica digitale messo in campo dall’Ateneo ... Leggi su anteprima24 The Eddy | l’importanza del jazz nella nuova featurette della serie

