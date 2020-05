Coronavirus, controlli a campione tra le persone che rientrano in Campania per la fase 2: 14 persone positive al test rapido su 60 – VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) Non ha valore statistico, ma è comunque molto inquietante. In un controllo a campione alla Barriera di Napoli 1 persona su 4 è risultata positiva al test rapido. Test rapido effettuato dopo che le persone in questione sono state trovate con la febbre. “Tra i 16 positivi su 60 nessuno ha dichiarato di esserne consapevole”: … L'articolo Coronavirus, controlli a campione tra le persone che rientrano in Campania per la fase 2: 14 persone positive al test rapido su 60 – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus : nasconde la fidanzata nel bagagliaio per eludere i controlli - multati

Coronavirus : i cinema del Texas riaprono con controlli in stile aeroporto

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli a Ercolano: multata caffetteria aperta senza autorizzazioni Il Mattino Coronavirus, Zaia su Fase 2: “Sì a spostamenti verso le seconde case”

Coronavirus, mascherine obbligatorie in Veneto ... Saranno in ogni caso incentivate le prestazioni da remoto per il follow Up, le visite controllo con telemedicina, videochiamata o videoconferenza, ...

Sicilia fuori dall’incubo coronavirus: oggi solo 15 nuovi positivi, negativo il 98,8% dei test. È il dato migliore da due mesi

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 16 di oggi (lunedì 4 maggio), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unit ...

