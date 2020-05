Allarme Inps su tentativi truffa con phishing su bonus 600 euro

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 maggio 2020) L`avvisa gli utenti che è in corso un tentativo ditramite email difinalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del600. Con un comunicato, l'invita "tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del600o qualsiasi forma di rimborso da parte dell`. Si ricorda che le informazioni sulle prestazionisono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www..it. e che l`Inpa, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili".