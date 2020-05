Hunziker replica alla Botteri: il servizio non era contro di te ma contro i tuoi haters, guardalo bene… (video) (Di domenica 3 maggio 2020) Michelle Hunziker, sotto accusa con Striscia la notizia per il servizio su Giovanna Botteri, replica alla giornalista con un video. “Cara Giovanna – dice la conduttrice – il servizio non era contro di te. Chi lo dice non lo ha nemmeno guardato. Era contro i tuoi haters. Infatti alla fine Jerry Scotti dice: ‘Giovanna vai avanti così’. E’ molto chiaro. Guardalo bene e fammi sapere cosa ne pensi. Un bacio”. Ma il paradosso della vicenda è che adesso a finire nel mirino dei detrattori è la stessa Hunziker, accusata di essere ipocrita e ignorante dinanzi all’alta professionalità di Giovanna Botteri. Un caso montato ad arte, che viene preso a pretesto per attaccare Striscia come programma di dubbia cultura e per rilanciare la solita retorica sulle donne troppo brave che suscitano invidia e body shaming. Si pretende di ... Leggi su secoloditalia Striscia - la replica di Michelle Hunziker : “Su Botteri fake news”

Ironia sulla Botteri - la replica della Hunziker : “Fake news totale”- VIDEO

Michelle Hunziker “Giovanna Botteri? Non è bodyshaming"/ Replica ad accuse a Striscia (Di domenica 3 maggio 2020) Michelle, sotto accusa con Striscia la notizia per ilsu Giovannagiornalista con un video. “Cara Giovanna – dice la conduttrice – ilnon eradi te. Chi lo dice non lo ha nemmeno guardato. Era. Infattifine Jerry Scotti dice: ‘Giovanna vai avanti così’. E’ molto chiaro. Guardalo bene e fammi sapere cosa ne pensi. Un bacio”. Ma il paradosso della vicenda è che adesso a finire nel mirino dei detrattori è la stessa, accusata di essere ipocrita e ignorante dinanzi all’alta professionalità di Giovanna. Un caso montato ad arte, che viene preso a pretesto per attaccare Striscia come programma di dubbia cultura e per rilanciare la solita retorica sulle donne troppo brave che suscitano invidia e body shaming. Si pretende di ...

fanpage : #Botteri: 'Non vorrei che un intervento sulla mia vicenda finisse per dare credibilità e serietà ad attacchi stupid… - FloraPiachica : RT @GiusCandela: La #Hunziker non ne azzecca una da po', avrebbero dovuto evitarle la replica social, la stavano aspettando molti al varco.… -