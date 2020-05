Grancio | il mio attuale percorso politico è in dema

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 maggio 2020) Roma – “Ieri ho partecipato all’iniziativa Romasocial(e), per parlare con le associazioni territoriali e verificare insieme le condizioni di una proposta politica”. È quanto dichiara Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina. “Oggi da alcune testate giornalistiche e’ stato riportato erroneamente che la sottoscritta abbia preso parte a questa iniziativa per lanciare una nuova proposta politica- prosegue- smentisco categoricamente questa notizia anche alla luce del fatto che non ho ravvisato ne’ percepito, al momento, le condizioni politiche per poter affrontare un cammino condiviso. Nessuno cerchi di strumentalizzarmi”.