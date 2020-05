Fontana: la Lombardia chiederà i danni alla Cina per 20 miliardi. E basta sciacallaggio contro di noi (Di domenica 3 maggio 2020) alla vigilia della fase 2 il governatore della Lombardia Attilio Fontana annuncia che la regione chiederà alla Cina un risarcimento danni da 20 miliardi. La notizia arriva contemporaneamente alle accuse lanciate nuovamente da Mike Pompeo sulle responsabilità cinesi nella diffusione del virus. Le accuse di Pompeo alla Cina “Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato”. Così il segretario di stato americano ha risposto ad una domanda sulla presunta origine all’interno del laboratorio di Wuhan del virus che ha causato la pandemia mondiale. “Abbiamo detto fin dall’inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina”, ha dichiarato intervenendo su AbcNews. “Ricordate che la Cina ha una storia di infezioni propagate nel mondo e ha una storia di laboratori al di sotto degli standard. Questa ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - la Lega in Lombardia vuole chiedere 20 miliardi di danni alla Cina. Fontana : "Così sapremo come sono andate le cose"

Emergenza Covid-19 - il governatore della Lombardia Fontana “La cura con plasma è un incredibile traguardo - in molti casi evita ai pazienti la rianimazione”

La Lombardia si prepara alla Fase 2 : le disposizioni di Fontana (Di domenica 3 maggio 2020)vigilia della fase 2 il governatore dellaAttilioannuncia che la regione chiederàun risarcimentoda 20. La notizia arriva contemporaneamente alle accuse lanciate nuovamente da Mike Pompeo sulle responsabilità cinesi nella diffusione del virus. Le accuse di Pompeo“Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato”. Così il segretario di stato americano ha risposto ad una domanda sulla presunta origine all’interno del laboratorio di Wuhan del virus che ha causato la pandemia mondiale. “Abbiamo detto fin dall’inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in”, ha dichiarato intervenendo su AbcNews. “Ricordate che laha una storia di infezioni propagate nel mondo e ha una storia di laboratori al di sotto degli standard. Questa ...

espressonline : Il disastro di Attilio Fontana in Lombardia costa caro a Matteo Salvini @GiovanniTizian - LegaSalvini : FONTANA: 'CURA SAN MATTEO CON PLASMA INCREDIBILE TRAGUARDO' - LegaSalvini : FASE 2, IN LOMBARDIA MASCHERINE E GUANTI OBBLIGATORI SU BUS E METRO: FONTANA FIRMA L'ORDINANZA - solo_Roby : RT @claudioriccio: È arrivato il momento di mandare a casa i vertici della Regione Lombardia #oraacasarestatecivoi una campagna per dare… - Barabba1 : RT @pfmajorino: In #Lombardia con #Fontana e c non abbiamo solo il dramma dei contagi, dal numero dei positivi, delle #RSA, della caos sui… -