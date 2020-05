Coronavirus | Conte sulla Fase 2 | “Inizia il periodo di convivenza con il virus

Leggi su newnotizie

(Di domenica 3 maggio 2020) Il premiersi è rivolto agli italiani per un messaggio in vista dell’avvio della2, chiedendo collaborazione e di prendere, fuori casa, tutte le necessarie precauzioni” Il premier Giuseppeè intervenuto sui social con un messaggio, rivolto a tutti gli italiani, in vista dell’avvio della2 in Italia, necessaria per consentire … L'articolo2: “Inizia ildicon il. Rispettate le regole” NewNotizie.it.