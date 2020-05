Claudio Amendola a Domenica In l’amore per Francesca Neri dopo tanti anni e in quarantena (Foto) (Di domenica 3 maggio 2020) Insieme da 24 anni Claudio Amendola e Francesca Neri sono più innamorati che mai ma anche per loro la quarantena non è stata semplice e non è semplice (foto). A Domenica In in collegamento da casa c’è l’attore romano che non ha perso l’occasione per dichiarare l’amore per sua moglie. Alcune immagini di un bel po’ di anni fa, bellissimi entrambi e Claudio Amendola conferma: “E’ ancora così bella”. Passano gli anni e Francesca Neri continua a fare innamorare non solo lui. Mara Venier gli chiede come siano andate queste settimane di convivenza in cui bisogna stare sempre insieme. La conduttrice confessa tra una risatina e l’altra che anche per lei è bello stare con suo marito di continuo ma non sempre. Claudio Amendola: “dopo tanti anni INSIEME CAPISCI QUANDO E’ IL MOMENTO DI ... Leggi su ultimenotizieflash Claudio Amendola smentisce Zingaretti : “Nessun set riaprirà lunedì”

Claudio Amendola - chi è l'ex moglie Marina Grande : età - foto - lavoro

