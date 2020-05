Paolo Bonolis, Giulio Golia de Le Iene svela: “Ho cercato di rubargli…” (Di sabato 2 maggio 2020) Giulio Golia su Paolo Bonolis confessa: “Ho cercato di rubargli la sua versatilità” Paolo Bonolis è il leader del sabato sera con le repliche di Ciao Darwin che stanno totalizzando ascolti davvero clamorosi. Il pubblico ha bisogno più che mai di leggerezza in questo periodo di isolamento forzato e non c’è programma migliore di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e il maestro Luca Laurenti, impegnati in una sfida antropologica assolutamente irresistibile. In un’intervista al settimanale TeleSette una delle Iene del programma Le Iene Show, Giulio Golia, ha raccontato, con profonda stima: “A lui ho cercato di rubare la versatilità, la sua personalità camaleontica e la capacità di linguaggio. Lo ringrazio ancora oggi. C’è tanto affetto tra noi”. Paolo Bonolis, parla Giulio Golia de Le Iene: ... Leggi su lanostratv Paolo Bonolis - ora cambia tutto stop con i pettegolezzi “non come si dice”

Ciao Darwin Paolo Bonolis - giornalista dice la sua : “Dati clamorosi”

Paolo Bonolis - parla Maurizio Costanzo : “Può tornare a fare Sanremo” (Di sabato 2 maggio 2020)suconfessa: “Hodi rubargli la sua versatilità”è il leader del sabato sera con le repliche di Ciao Darwin che stanno totalizzando ascolti davvero clamorosi. Il pubblico ha bisogno più che mai di leggerezza in questo periodo di isolamento forzato e non c’è programma migliore di Ciao Darwin cone il maestro Luca Laurenti, impegnati in una sfida antropologica assolutamente irresistibile. In un’intervista al settimanale TeleSette una delledel programma LeShow,, ha raccontato, con profonda stima: “A lui hodi rubare la versatilità, la sua personalità camaleontica e la capacità di linguaggio. Lo ringrazio ancora oggi. C’è tanto affetto tra noi”., parlade Le: ...

nicolerossi7 : Questa sera, come tutti i sabati sera, si guarda il re della televisione italiana. Paolo Bonolis anche in replica è… - okmiannoio : Paolo Bonolis miglior conduttore italiano in vita - FrancescaP___ : Paolo Bonolis schifato quando sente cantare i juventini ?????? - ArgentineBlood : Io amo #ciaodarwin però ormai Luca e Paolo fanno sempre le stesse scenette programmate viste e riviste, dovrebbero… - miss_caffeine_ : Non oso immaginare Paolo Bonolis senza Luca Laurenti. E viceversa. #ciaoDarwin -