Non si ferma all’alt, fugge e tampona l’auto dei Carabinieri: bloccato e arrestato per possesso di droga (Di sabato 2 maggio 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un 49enne, domiciliato a Roma, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico Ufficiale. I Fatti I militari nel corso di alcuni controlli del territorio in borghese e con auto di copertura, hanno intimato l’alt all’auto guidata dall’arrestato che, oltre a non rispettare l’alt imposto ha tamponato l’auto militare ed è fuggito. La sua fuga non è durata molto, infatti, dopo mezz’ora è stato intercettato dalla pattuglia di Carabinieri della Stazione di San Basilio sulla via Salaria all’altezza di Prati Fiscali, grazie ad una coordinata ed interrotta attività di ricerca sul territorio coordinata dagli esperti operatori della Centrale ... Leggi su ilcorrieredellacitta "Il virus non ferma gli sbarchi". Salvini - dati sconcertanti : governo porti aperti

Arese - la quarantena non ferma i furti : rubate le gomme a una 500

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma Covid-19 non ferma gli Npl: nel 2020 già 73 operazioni FIRSTonline Cna Cinema e Audiovisivo Liguria, Cioce: “L’industria dell’intrattenimento culturale è ferma. Le nostre proposte per sostenerla”

"Abbiamo inviato all’attenzione del Presidente Toti e gli assessori di competenza un nostro appello e delle proposte per poter sostenere l’industria dell’intrattenimento culturale" La lista di quello ...

Matteo Salvini: "Il coronavirus non ferma il business dell'immigrazione", dati sconcertanti sul governo

Mentre l'Italia attende di sapere cosa succederà realmente il 4 maggio, giorno dell'inizio della fatidica fase 2, l’emergenza coronavirus non ferma gli sbarchi di migranti. “Sono stati 3.465 dall’iniz ...

