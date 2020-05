LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: dall’11 maggio aperti i barbieri in Sardegna (Di sabato 2 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO FASE 2: COSA RIAPRE IL 4 E 18 maggio E IL 1° GIUGNO SERVIRA’ ANCORA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI: ECCO COME CAMBIERA’ QUALI SPORT SI POTRANNO PRATICARE DAL 4 maggio SI POTRANNO ANDARE A TROVARE I PARENTI, MA FESTE VIETATE BONUS 600 EURO VERRA’ RINNOVATO IN AUTOMATICO, SENZA UNA NUOVA DOMANDA COSA RIAPRE IL 4 maggio IN ITALIA SI POTRA’ ANDARE IN BICI DAL 4 maggio? LE NUOVE REGOLE FISSATO UN TETTO MASSIMO PER LE MASCHERINE: ECCO QUANTO COSTERANNO Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 20.09 Ancora aggiornamenti dalla Sardegna: “In Sardegna le attività che riguardano i servizi alla persona – per esempio i saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori ma anche esercizi di ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Sardegna consentite le messe

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : messe consentite in Sardegna

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : messe consentite in Sardegna (Di sabato 2 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO FASE 2: COSA RIAPRE IL 4 E 18E IL 1° GIUGNO SERVIRA’ ANCORA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI: ECCO COME CAMBIERA’ QUALI SPORT SI POTRANNO PRATICARE DAL 4SI POTRANNO ANDARE A TROVARE I PARENTI, MA FESTE VIETATE BONUS 600 EURO VERRA’ RINNOVATO IN AUTOMATICO, SENZA UNA NUOVA DOMANDA COSA RIAPRE IL 4IN ITALIA SI POTRA’ ANDARE IN BICI DAL 4? LE NUOVE REGOLE FISSATO UN TETTO MASSIMO PER LE MASCHERINE: ECCO QUANTO COSTERANNO: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 20.09 Ancora aggiornamenti dalla: “Inle attività che riguardano i servizi alla persona – per esempio i saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori ma anche esercizi di ...

fanpage : CALABRIA, i medici contro la Presidente Santelli sulla scelta di riaprire - fanpage : Un contratto da 30 milioni di euro. Ecco il contratto tra governo e Irene Pivetti #2maggio - fanpage : Contrarre il #covid19 sul posto di lavoro equivale a infortunio - LAROMA24 : #coronavirus, #Bologna e #Sassuolo fissano la ripresa. Dalle Regioni via libera anche a #Napoli e #Cagliari per gli… - ciolonap : RT @fanpage: In Sardegna via libera alle messe, sfida della Regione a Conte -