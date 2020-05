Fase 2, chi sono i congiunti? Ecco i chiarimenti punto per punto di Palazzo Chigi (Di sabato 2 maggio 2020) Sulla Fase 2 arrivano i chiarimenti di Palazzo Chigi. Chi sono i “congiunti” che da lunedì si potranno incontrare all’interno della propria Regione? Dopo giorni di confusione, Palazzo Chigi prova a fare chiarezza. «Parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo». Si fugano così i dubbi sul decreto già pubblicato in Gazzetta ufficiale e che entra in vigore alla mezzanotte del 3 maggio. Nel dettaglio: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili. Nonché le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo. I parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro). Gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Fase 2, Ecco le risposte alle domande più frequenti Ecco le risposte alle domande ... Leggi su secoloditalia Fase 2 - governo chiarisce dalle passeggiate al lavoro. Congiunti - resta il giallo "affetti stabili"

Fase 2 - il governo chiarisce - dalle passeggiate al lavoro. Congiunti - resta il giallo "affetti stabili"

Fase 2 - i chiarimenti del governo : chi sono i congiunti e cosa si potrà fare dal 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Sulla2 arrivano idi. Chii “” che da lunedì si potranno incontrare all’interno della propria Regione? Dopo giorni di confusione,prova a fare chiarezza. «Parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo». Si fugano così i dubbi sul decreto già pubblicato in Gazzetta ufficiale e che entra in vigore alla mezzanotte del 3 maggio. Nel dettaglio: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili. Nonché le persone chelegate da uno stabile legame affettivo. I parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro). Gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).2,le risposte alle domande più frequentile risposte alle domande ...

welikeduel : - Buongiorno prof! - Chi è che ha capito cosa si può fare nella fase due? #propagandalive - FrancescoBonif1 : “C'è una divisione tra garantiti e non garantiti.Tutti abbiamo paura del virus, ma chi ha la certezza di arrivare a… - Linkiesta : A un adulto verso la sessantina non puoi togliere una stagione di #viaggi e viaggetti, perché il tempo non è infini… - SecolodItalia1 : Fase 2, chi sono i congiunti? Ecco i chiarimenti punto per punto di Palazzo Chigi - Mirith_ : ?? 'ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? ?? Dove vai? Con chi ce l'hai? ??Dove sei, dove stai? butta la, vieni qua' ...… -