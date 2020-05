Premier in standby: se ne riparla l’8 maggio, dopo le decisioni del governo (Di venerdì 1 maggio 2020) 92 partite da completare, a porte chiuse, con i giocatori sottoposti a tamponi due volte a settimana, seguendo un protocollo di controlli sanitari estremamente rigorosi. E’ il topolino partorito dalla montagna del calcio inglese, dopo 4 ore di videoconferenza tra i venti club di Premier League. L’intento, per tutti, di completare la stagione, qualora il governo dovesse decidere di allentare le misure di lockdown. E quindi hanno posticipato ogni altra decisione ad un’altra videoconferenza prevista per venerdì prossimo, l’8 maggio. Esattamente il giorno la annunciata conferenza stampa con la quale il governo dovrebbe annunciato il disgelo. Se il Primo Ministro delineerà un percorso in questo senso – scrive il Telegraph – ciò aiuterà la Premier a convincere i club, i giocatori e i tifosi che la stagione può ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 maggio 2020) 92 partite da completare, a porte chiuse, con i giocatori sottoposti a tamponi due volte a settimana, seguendo un protocollo di controlli sanitari estremamente rigorosi. E’ il topolino partorito dalla montagna del calcio inglese,4 ore di videoconferenza tra i venti club diLeague. L’intento, per tutti, di completare la stagione, qualora ildovesse decidere di allentare le misure di lockdown. E quindi hanno posticipato ogni altra decisione ad un’altra videoconferenza prevista per venerdì prossimo, l’8. Esattamente il giorno la annunciata conferenza stampa con la quale ildovrebbe annunciato il disgelo. Se il Primo Ministro delineerà un percorso in questo senso – scrive il Telegraph – ciò aiuterà laa convincere i club, i giocatori e i tifosi che la stagione può ...

L’emergenza coronavirus ha messo in stand-by anche il mondo patinato di Hollywood che è stato costretto a rinunciare non soltanto a premiere, red carpet prestigiosi e party esclusivi, ma pure all’usci ...

Il professionista Higuain, lo scriteriato Kean e il bramato Cavani…

Il calcio riprenderà? S’, forse, no… La domanda è sempre la stessa, i dubbi aumentano ogni giorno di più e, tanto per cambiare, non c’è una data certa su un possibile ritorno in campo. Il premier indi ...

L’emergenza coronavirus ha messo in stand-by anche il mondo patinato di Hollywood che è stato costretto a rinunciare non soltanto a premiere, red carpet prestigiosi e party esclusivi, ma pure all’usci ...Il calcio riprenderà? S’, forse, no… La domanda è sempre la stessa, i dubbi aumentano ogni giorno di più e, tanto per cambiare, non c’è una data certa su un possibile ritorno in campo. Il premier indi ...