Mirabelli | «Donnarumma è uno dei più forti al mondo Sulla Juve…»

Le dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, su Donnarumma e i rumors sull'interesse della Juve Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Massimiliano Mirabelli ha parlato del futuro di Donnarumma, portiere del Milan accostato più volte alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni. «Mi auguro che possa continuare questa bella favola al Milan, che possano continuare entrambi insieme perché è una storia bella da raccontare. Gigio è uno dei più forti al mondo e sono sicuro che l'amore che ha per il Milan lo farà rimanere in rossonero. Raiola ha l'accordo con la Juve? Lo può sapere Alfredo (Pedullà, ndr), non io».

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Massimiliano Mirabelli ha parlato del futuro di Donnarumma, portiere del Milan accostato più volte alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni. «Mi auguro che possa c ...

Donnarumma è in scadenza 2021. I tifosi dopo le diverse avversità degli scorsi anni lo amano, e quindi il futuro potrebbe essere rossonero.

