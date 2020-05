In posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: 31enne scivola e muore (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ morta a 31 anni mentre si trovava in posa per scattare una fotografia, il ricordo della fine del lockdown. Olesia Suspitsina, giovane di origini kazake, è scivolata dalla scogliera di parco Duden, in Turchia, dove si era recata per festeggiare la ritrovata libertà dopo la quarantena. Era diverso tempo che Olesia voleva tornare in quel luogo e domenica scorsa, finalmente, ha raggiunto la scogliera in compagnia di una sua amica. Secondo quanto riportato da NyPost, però, quando si è messa in posa affacciata alla scogliera davanti a lei, Olesia deve aver perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per almeno 35 metri. La 31enne voleva immortalare le cascate sullo sfondo della scogliera, e per realizzare lo scatto ha quindi scavalcato la barriera di sicurezza. Precipitata sotto gli occhi della sua amica che ha poi lanciato l’allarme alle ... Leggi su tpi Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown : precipita e muore a 31 anni

