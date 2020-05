Guerra in Libia, niente tregua: Tripoli attacca le forze di Haftar (Di venerdì 1 maggio 2020) Nonostante il Ramadan, gli scontri in Libia proseguono senza sosta. Le truppe del Governo di Tripoli hanno compiuto raid aerei sulla Cirenaica. Tripoli – La Guerra civile in Libia imperversa nonostante i ripetuti appelli alla tregua umanitaria della comunità internazionale per il mese di Ramadan. Libia, Tripoli attacca le forze di Haftar Nelle ultime ore, infatti, le forze aeree del governo di accordo nazionale libico di Tripoli hanno condotto 5 raid aerei sulla base aerea di Al Wattiya, nell’ovest del Paese, utilizzata dalle forze del generale, Khalifa Haftar. Lo ha reso noto il portavoce dell’esercito di Tripoli, Mohamed Gnounou, sulla pagina Facebook dell’Operazione ‘Vulcano di rabbia’, precisando che sono stati colpiti “individui e veicoli armati delle milizie terroristiche di Haftar“. Sempre Gnounou ... Leggi su newsmondo In Libia i signori della guerra approfittano della pandemia

