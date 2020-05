Coronavirus: nel Regno Unito il Covid circolava da febbraio (Di venerdì 1 maggio 2020) Almeno cinque persone erano già morte a causa del Coronavirus nel Regno Unito quando il governo annunciò ufficialmente la prima vittima della pandemia: è quanto emerge da nuove statistiche sui decessi legati al Covid-19 nel Paese ottenute dal Guardian. Secondo quanto scrive il giornale, Londra già sapeva dell’impatto mortale del virus il tre marzo, giorno in cui ufficialmente nel Paese c’erano zero decessi e durante il primo briefing di Downing Street sul Coronavirus il premier Boris Johnson scherzava sulle strette di mano con il personale ospedaliero. Solo due giorni dopo, il cinque marzo, il governo annunciò la prima vittima, una donna di 70 anni morta nell’ospedale Royal Berkshire di Reading. Tuttavia, i nuovi dati – forniti al Guardian dal sistema sanitario dell’Inghilterra (NHS England) – indicano che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

Coronavirus. Reazione lenta - contagi nelle Rsa e un alto numero di positivi. Ecco perché il Piemonte è ancora in piena emergenza

Coronavirus - diretta : un milione di guariti nel mondo. Migliorano i dati anche in Spagna (Di venerdì 1 maggio 2020) Almeno cinque persone erano già morte a causa delnelquando il governo annunciò ufficialmente la prima vittima della pandemia: è quanto emerge da nuove statistiche sui decessi legati al-19 nel Paese ottenute dal Guardian. Secondo quanto scrive il giornale, Londra già sapeva dell’impatto mortale del virus il tre marzo, giorno in cui ufficialmente nel Paese c’erano zero decessi e durante il primo briefing di Downing Street sulil premier Boris Johnson scherzava sulle strette di mano con il personale ospedaliero. Solo due giorni dopo, il cinque marzo, il governo annunciò la prima vittima, una donna di 70 anni morta nell’ospedale Royal Berkshire di Reading. Tuttavia, i nuovi dati – forniti al Guardian dal sistema sanitario dell’Inghilterra (NHS England) – indicano che ...

Tommasolabate : Lo scontro tra Regioni e governo centrale rischia di accendere nel popolo italiano la miccia di una guerra civile s… - LaStampa : Coronavirus nel Milanese, una volpe entra in giardino e si rifugia nella cuccia dei cani @fulviocerutti - RaiRadio2 : Forza Puglia! Dai trulli alle spiagge, dalle orecchiette allu Sole, Lu Mare e Lu Vientu... Ritorneremo #ZeroContagi… - mastrociclista : RT @OmbraDuca: Ma nel mondo non esiste opposizione più becera lobbista e mafiosa come quella italiana!! ?????????????????????? In tutti i paesi del mo… - FrancescoAbate3 : Ormai tutti hanno smentito che il #coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di #Wuhan. Continua a battere questa… -