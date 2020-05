Coronavirus | i morti e i contagiati in Italia

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Il bilancio dei morti negli Stati Uniti ha superato oggi quota 60.000: è quanto emerge dal conteggio… - repubblica : ?? Coronavirus, il bilancio del 30 aprile: record di guariti, oltre 4600. I morti scendono sotto i 300 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lombardia: altri 93 morti nelle ultime 24 ore - S1Tv : Coronavirus, nuovo bollettino della Protezione civile. 269 morti nelle ultime 24 ore - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Il bilancio dei morti negli Stati Uniti ha superato oggi quota 60.000: è quanto emerge dal conteggio aggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti

Corriere della Sera

Sono 269 i morti da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si legge nel bollettino quotidiano della Protezione Civile pubblicato oggi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207 ...Sono 2765 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona (numeri in forte calo -77 persone positive in 24 ore). Sono invece 39 i casi totali in più rispetto al giorno p ...