Telefonata Papa-Conte per il "no" alle Messe: ora è giallo (Di giovedì 30 aprile 2020) Giuseppe Aloisi Giuseppe Conte avrebbe telefonato al Papa dopo il comunicato al vetriolo della Cei sulle "Messe". Ora è giallo sui rapporti tra la Chiesa ed il governo è stato il premier Giuseppe Conte a telefonare a Papa Francesco affinché la richiesta della Cei, quella sulla urgenza delle Messe con il popolo, venisse smorzata? Un retroscena c'è, ma le fonti sembrano differire. E allora potrebbe convenire lasciare la questione in sospeso, in attesa di ulteriori possibili sviluppi. Quando il presidente del Consiglio ha descritto i tratti salienti dell'ultimo Dpcm, la Cei ha tuonato senza pensarci troppo. Perché le Messe con il popolo, anche dopo il 4 maggio, continueranno ad essere vietate. Ma i vescovi italiani - questo è un altro dei retroscena che sono circolati - avrebbero cercato la quadra con l'esecutivo nel corso di queste ... Leggi su ilgiornale Beffa atroce per la sardina. La telefonata del Papa era uno scherzo della Zanzara

