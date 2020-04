Regione Campania: ordinanza di De Luca per uffici pubblici e trasporto pubblico locale (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il governatore Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza per le attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale. Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale della Campania è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare: per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60% dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza; per i servizi di ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania - De Luca : Tamponi e isolamento per chi verrà da fuori Regione - locali non devono permettere assembramenti»

Come lavare mascherine Regione Campania - istruzioni per disinfettarle

