Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar: trailer, trama cast e curiosità (Di giovedì 30 aprile 2020) Il capitolo numero 5 per la saga di Pirati dei Caraibi, dal titolo La vendetta di Salazar, è in programma su Canale 5 per giovedì 30 aprile in prima serata. Il film del 2017 è diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg. Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar: trailer Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar: trama Sempre pronto all’avventura, lo spavaldo capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) è costretto ancora una volta a fare i conti con la sfortuna quando i diabolici Pirati fantasma guidati dal vecchio e terrificante nemico Salazar (Javier Bardem), fuggiti dal Triangolo del Diavolo, decidono di uccidere ogni pirata che incontrano. L’unica speranza di Sparrow sarà trovare il leggendario tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo totale sui mari. Pirati dei Caraibi la vendetta di ... Leggi su tvzap.kataweb Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar film stasera in tv 30 aprile : cast - trama - curiosità - streaming

