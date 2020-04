(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Stamattina gli agenti del commissariato Scampia e della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di via III traversa Cupa Arianova in cui hanno trovato cinque persone che, alla loro vista, hanno tentato la fuga. I poliziotti li hanno bloccati rinvenendo cinque pistole, di cui due con matricola abrasa, e 76 cartucce di diverso calibro; inoltre, è stata accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio. Eduardo Franco Romano di 39 anni, Giuseppe Scarpellini di 46 anni, Giovanni Strazzullo di 32 anni, Cristian Celentano di 25 anni, napoletani, e Antonio Ramaglia 23enne di Castel Volturno, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati perdida guerra ecomuni da sparo ...

zazoomblog : Napoli detenzione illegale di armi clandestine e munizioni: 5 arresti - #Napoli #detenzione #illegale - fedlord93 : @heyjude_90 Leggevo proprio ieri l'ultimo capitolo di 'Kaputt', Malaparte che descrive la vista del mare di Napoli… - LaTorre1905 : Tenta di eludere un posto di blocco, 35enne denunciato per detenzione di #Droga #Coronavirus #Napoli #Polizia… - Torrechannelit : Napoli – Tenta di eludere un posto di blocco, 35enne denunciato per detenzione di droga - giannigosta : NAPOLI – Nel Rione Traiano: a passeggio nonostante la detenzione domiciliare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli detenzione

I carabinieri del comando provinciale di Napoli insieme ai reparti specializzati dell’Arma hanno iniziato i controlli in tutte le aziende produttive sparse a napoli e provincia. Sta per iniziare la fa ...(ANSA)- NAPOLI, 30 APR - Una task force dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli sta effettuando controlli nelle imprese produttive per verificare l' applicazione delle norme di sicurezza pre ...