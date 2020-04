Giulia Molino ritorna a Napoli? “Manca affetto” | la decisione sorprende

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ultime notizie Amici:a casa oppure resta a Roma?ha spiegato che le manca molto la sua famiglia. Come ha detto lei stessa, è ormai in quarantena da novembre, per via del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. La cantante ha preso unae non cambierà idea. … L'articolo? “Manca affetto”, laproviene da Gossip e Tv.

Frances92927865 : RT @Annalau80790933: MA AVETE SENTITO CAMICE BIANCO DI GIULIA MOLINO...? Sto male ?? #giuliamolino #camicebianco - Frances92927865 : RT @Annalau80790933: Ascoltate immediatamente CAMICE BIANCO DI GIULIA MOLINO?????????????????????? #giuliamolino #camicebianco - Frances92927865 : RT @giulyhugmee3: ASCOLTATE IL NUOVO PEZZO DI GIULIA MOLINO?? #camicebianco #giuliamolino - justwantgiuly : RT @Annalau80790933: MA AVETE SENTITO CAMICE BIANCO DI GIULIA MOLINO...? Sto male ?? #giuliamolino #camicebianco - giulyhugmee3 : ASCOLTATE IL NUOVO PEZZO DI GIULIA MOLINO?? #camicebianco #giuliamolino -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Molino

Ultime notizie Amici: Giulia Molino ritorna a casa oppure resta a Roma? Giulia Molino ha spiegato che le manca molto la sua famiglia. Come ha detto lei stessa, è ormai in quarantena da novembre, per v ...Anche se non ha vinto Amici 19, Giulia Molino sta riscuotendo un enorme successo. In diretta sul profilo di All Music Italia, Giulia ha risposto a molte domande. Tra queste, una era riferita alla vita ...