Coronavirus | MetrominutoLecce app con negozi che effettuano consegne a domicilio

Lecce, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) – E' disponibile gratuitamente sul PlayStore di Google per i dispositivi Android, e anche nella versione per dispositivi ios su Apple Store, l'app. Sviluppata originariamente dal team ricerca e sviluppo di Corvallis come mappa interattiva che indica la distanza tra i luoghi di interesse della città e i tempi di percorrenza a piedi, Metrominuto ha l'obiettivo di incrementare la pedonalità urbana, la sostenibilità ambientale degli spostamenti e la qualità della vita del cittadino.

E' disponibile gratuitamente sul PlayStore di Google per i dispositivi Android, e anche nella versione per dispositivi ios su Apple Store, l'app MetrominutoLecce. Sviluppata originariamente dal team r ...LECCE – È disponibile gratuitamente sul PlayStore di Google per i dispositivi Android, e anche nella versione per dispositivi IOS su Apple Store, l’app MetrominutoLecce. Sviluppata originariamente dal ...