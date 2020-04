“Coronavirus | è confermato | tutti i pazienti guariti sviluppano gli anticorpi”

Leggi su bufale

(Di giovedì 30 aprile 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da Repubblica nelle ultime ore di oggi, 30 aprile 2020. Secondo l’articolo sarebbe stato dimostrato che chiunque sia guarito dal Coronavirus abbia sviluppato gli anticorpi. Repubblica riprende un tweet pubblicato dal virologo Roberto Burioni ieri pomeriggio, 29 aprile: “Buona notizia: seppure in quantità variabili, ida COVID-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità”. Burioni linka lo studio pubblicato da Nature Medicine dal quale ha tratto la notizia. Come riassume il virologo Guido Silvestri: “285 su 285 (100%)con Covid-19IgG immunoglobine G, ndr contro Sars-CoV-2 entro ...