100 anni di Cagliari #70: Adriano Reginato e il record di imbattibilità di inizio campionato (Di giovedì 30 aprile 2020) ​Chent'annos. Cento anni di Cagliari e cento racconti sul club rossoblù. I calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti ma anche eventi e curiosità che hanno fatto la storia della società isolana. Un viaggio nel cuore della squadra che rappresenta un'intera regione per cento giorni, fino al 30 maggio 2020, giorno del Centenario rossoblù. L'imbattibilità e il ruolo da secondo Arrivato a Cagliari nell'estate 1966 dal Lanerossi Vicenza, Adriano Reginato si prese subito la maglia da titolare.... Leggi su 90min Tom raccoglie milioni per l’ospedale : 135.000 cartoline per i suoi 100 anni

100 anni di Cagliari #69 : Radja Nainggolan - il Ninja rossoblù

Coronavirus - Campania : altri 6 morti (il totale sale a 358) ma 100 guariti. Per il terzo giorno zero casi nel Sannio (Di giovedì 30 aprile 2020) ​Chent'annos. Centodie cento racconti sul club rossoblù. I calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti ma anche eventi e curiosità che hanno fatto la storia della società isolana. Un viaggio nel cuore della squadra che rappresenta un'intera regione per cento giorni, fino al 30 maggio 2020, giorno del Centenario rossoblù. L'imbattibilità e il ruolo da secondo Arrivato anell'estate 1966 dal Lanerossi Vicenza,si prese subito la maglia da titolare....

ManlioDS : A spanne, seppure stesse in aula una settimana di fila, #Salvini non colmerebbe nemmeno 1/100 delle assenze che ha… - borghi_claudio : @Mr_GoghVincent @NicolaDePasqua6 Guardi che poi mi fa troppo onore a far notare come avessi capito già 9 anni fa co… - borghi_claudio : @claudiob1981 Hahahahaha SERRA??7 miliardi in dieci anni. Se lo fa su 100 anni sono 70. Pensi che bel conto che si f… - IlMagodiIos : RT @robertobooh: Vorrei incontrare ma tra 100 anni quelli che un mese fa sparavano cifre assurde sui contagiati sul lavoro, senza sostegno… - liberata_gareri : RT @fusinatoalessia: Comunque io meritavo di fare il pranzo dei 100 come lo hanno fatto tutti negli anni precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : 100 anni Belgio, a 100 anni sconfigge il coronavirus: l'applauso dei medici - Mondo Agenzia ANSA Petrolio, consensi e Covid. La tempesta perfetta che fa tremare lo zar Putin

Elena Nepomnyaschaya è «caduta dalla finestra». Il canale TVK di Krasnoyarsk ha raccontato, il 25 aprile scorso, che l’incidente della primaria ad interim dell’ospedale per i veterani di guerra è avve ...

Compie 100 anni Tom Moore, il veterano di guerra che ha raccolto 32milioni di euro contro il covid

Il capitano Tom Moore, veterano di guerra britannico che ha ispirato una raccolta fondi da record (circa 30 milioni di sterline) per il sistema sanitario nazionale compiendo cento giri del suo giardin ...

Elena Nepomnyaschaya è «caduta dalla finestra». Il canale TVK di Krasnoyarsk ha raccontato, il 25 aprile scorso, che l’incidente della primaria ad interim dell’ospedale per i veterani di guerra è avve ...Il capitano Tom Moore, veterano di guerra britannico che ha ispirato una raccolta fondi da record (circa 30 milioni di sterline) per il sistema sanitario nazionale compiendo cento giri del suo giardin ...