Rezza | «L’incertezza è il maggiore avversario della ripresa del campionato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Giovanni, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli Giovanniha parlato a Radio Kiss Kiss Napolidel. Queste le parole del direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità.– «l documentoFIGC era un buon documento ma non voglio entrare nello specifico del protocollo. Non sappiamo quanto la stagione calda potrà influire sulla forza del virus. Non ci si deve rilassare. Non siamo ai livelli di due mesi fa ma vietato abbassare la guardia. Il problema non è quanto il protocollo sia perfettibile. È l’incertezza ildel. I paesi non sono tutti uguali. In Germania sono più sicuri nel ripartire perché è uno ...