Masina svela | «Sogno di tornare al Bologna»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Adamha parlato al Corriere dello Sportndo il suodial. Le parole dell’esterno del Watford Adamvuoleale, se possibile, indossare la fascia di capitano. L’esterno del Watford lo dice a chiare lettere sulle pagine del Corriere dello Sport.– «Il mio cuore è ed è sempre stato adie di poter indossare la fascia da capitano anche se ora non è il momento. In futuro chissà. Adesso io devo pensare al Watford per continuare ancora a crescere come giocatore». Leggi su Calcionews24.com