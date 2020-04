Fase 2 Campania: quarantena obbligatoria e stop al jogging. Le novità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Fase 2 Campania: quarantena obbligatoria e stop al jogging. Le novità Fase 2 Campania: il Governatore De Luca invita i cittadini a tenere un comportamento responsabile anche dopo il 4 maggio promettendo una nuova stretta agli spostamenti nel caso di una nuova impennata dei contagi.Segui Termometro Politico su Google News Fase 2 Campania: l’avvertimento di De Luca Il Presidente della Regione Campania, in vista dell’inizio della Fase 2 fissato al 4 maggio, chiede ai suoi cittadini di attuare “comportamenti responsabili” in vista dell’allentamento delle restrizioni imposte nel quadro della gestione dell’emergenza coronavirus. In caso contrario potrebbe verificarsi una “forte ripresa del contagio” che “renderebbe inevitabile il ripristino immediato del divieto di mobilità” ha voluto ricordare il ... Leggi su termometropolitico Fase 2 Campania | in troppi a fare jogging e De Luca lo vieta

