Coronavirus, Dybala ancora positivo al quarto tampone (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paulo Dybala sarebbe risultato ancora positivo al COVID-19. Seppur senza sintomi, al quarto tampone effettuato l’attaccante argentino non si sarebbe ancora liberato del Coronavirus. A riportare la notizia è il programma televisivo spagnolo El chiringuito de Jugones. Dybala aveva scoperto di aver contratto il virus 21 marzo scorso, e con lui anche la fidanzata Oriana … L'articolo Coronavirus, Dybala ancora positivo al quarto tampone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Coronavirus - Juventus; Dybala sarebbe positivo per la quarta volta - ancora in isolamento domiciliare

