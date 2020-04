Alitalia | Sindacati | l’audizione di Leogrande bene per flotta ma dubbi per il resto

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – L’audizione in Commissione Trasporti di Montecitorio del Commissario straordinario diGiuseppeè in parte apprezzata dai, ma con non pochi “distinguo”, a partire dalla mancata preventiva condivisione su quanto annunciato. E chiedono un immediato confronto. “Unadi 92 aerei per la Newco annunciata dal Commissario– affermano infatti in una nota congiunta le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo – per noi può essere il punto di partenza per giungere a unacomplessiva con un numero di aeromobili adeguato al ruolo che una compagnia di bandiera deve avere, per connettere il Paese al suo interno e con i mercati internazionali ed intercontinentali”. “In ogni caso – prosegue la nota – le modalità di annuncio ...